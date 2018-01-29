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В США самолет экстренно приземлился на оживленную трассу
В США легкомоторный самолет был вынужден приземлиться прямо на шоссе.
В США самолет экстренно приземлился на оживленную трассу


Пилот одномоторного Beechcraft G33 был вынужден в спешном порядке совершить посадку на оживленной трассе под Лос-Анджелесом. Beechcraft G33 держал курс в городской аэропорт, но в полете электромотор дал сбой, поэтому воздушная машина срочно приземлилась на автомагистраль.

Сообщается, что при вынужденной посадке никто из людей не пострадал.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 14:10
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