В США самолет экстренно приземлился на оживленную трассу

Пилот одномоторного Beechcraft G33 был вынужден в спешном порядке совершить посадку на оживленной трассе под Лос-Анджелесом. Beechcraft G33 держал курс в городской аэропорт, но в полете электромотор дал сбой, поэтому воздушная машина срочно приземлилась на автомагистраль.Сообщается, что при вынужденной посадке никто из людей не пострадал.