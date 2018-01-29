В Китае к 2020 году поезда смогут разгоняться до 600 км/ч

Над созданием первого поезда, который сможет двигаться со скоростью 600 км/ч, работают 15 ведущих учёных Китая. Специалисты намерены закончить работу над первой секцией состава уже к концу года. В 2020 год пройдёт первый пробный прогон маглева, во время тестов поезд преодолеет расстояние в 5 км.Созданная комиссия уже утвердила проект маглева, а также составила список изменений в инфраструктуре, для его запуска. Стоит отметить, что в Шанхае уже ездит поезд на магнитной подушке, преодолевающий 30 км за 7,2 минуты. Многие страны также проявляют интерес к таким технологиям. Считается, что маглевы целесообразно использовать на дальних маршрутах.