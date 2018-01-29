Эксперты составили ТОП-3 лучших для покупки смартфонов в 2018 году

Несмотря на то, что мировые бренды постоянно ведут борьбу за первенство, однако в большинстве случаев азиатские аналоги способны превзойти по своим возможностям такие ведущие модели как Samsung Galaxy S8 и некоторые другие. Таким образом, эксперты рекомендуют покупателям обратить внимание на такую популярную модель, как Meizu Pro 7, которая имеет высокопроизводительный процессор, а также второй компактный дисплей на задней крыше. Ориентировочная стоимость смартфона всего около 20 тысяч рублей. Вместе с тем, не менее популярным стал другой китайский гаджет Meizu M6 Note, который имеет отличную батарею емкостью 4000 мАч, а также 4 гигабайта оперативной памяти.Кроме того, пользователям также напомнили об азиатском смартфоне Huawei Honor 5X, который оказался еще более производительным, чем предшествующие модификации. Более того, стоимость в размере 8 тысяч рублей влечет за собой большой потенциал в количестве проданных смартфонов. Стабильная работа операционной системы и оперативное выполнение любых задач стали основными аргументами для выбора данной модели.