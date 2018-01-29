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ПФР: Ежемесячные выплаты льготникам вырастут с февраля
С февраля месяца льготники получат новые, более значительные денежные выплаты - они возрастут на 2,5%. Для того, чтобы обеспечить новые нормы выплат будет выделено до 450 млрд рублей. Также будет проиндексирован набор соцуслуг на 2,5 процента с правом выбора: получать товарами или деньгами.

Пенсионный фонд России сообщил, что с будущего месяца вырастет размер выплат, которые предоставляют ежемесячно из государственного бюджета. По сведениям чиновников ведомства, рост составит 2,5%. Экономисты более сдержанны в оценке такой помощи, потому что она лишь покрывает официально заявленную инфляцию.

Обновленные выплаты получат более 15,5 млн льготников, включая героев боевых действий последних лет и пострадавших от радиоактивного заражения, Героев России, СССР, Соцтруда СССР, людей с ограниченными физическими возможностями.

ПФР: Ежемесячные выплаты льготникам вырастут с февраля
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:40
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