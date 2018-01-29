ПФР: Ежемесячные выплаты льготникам вырастут с февраля

Пенсионный фонд России сообщил, что с будущего месяца вырастет размер выплат, которые предоставляют ежемесячно из государственного бюджета. По сведениям чиновников ведомства, рост составит 2,5%. Экономисты более сдержанны в оценке такой помощи, потому что она лишь покрывает официально заявленную инфляцию.Обновленные выплаты получат более 15,5 млн льготников, включая героев боевых действий последних лет и пострадавших от радиоактивного заражения, Героев России, СССР, Соцтруда СССР, людей с ограниченными физическими возможностями.