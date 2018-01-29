Китайцы готовят к выходу на рынок копию кросс-купе Mazda CX-4
Компания Zotye готовится вывести на рынок купеобразный кроссовер бренда Traum, который является копией автомобиля Mazda CX-4. У новинки пока нет названия, кроме заводского индекса MA501.
Накануне в сеть выложили первые шпионские фотографии кросс-купе. Автомобиль получил такую же, как у Mazda CX-4 головную оптику и задние фонари, аналогичный профиль, при этом решётка радиатора и бамперы немного видоизменены.
В качестве силовой установки паркетника выступит турбомотор объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил от Mitsubishi. Силовой агрегат функционирует на пару с механической коробкой передач или с вариатором CVT. Автомобиль будет предложен только с системой переднего привода.
Серийная версия кросс-купе Traum получит богатое оснащение, в том числе двухзонный климат-контроль, сиденья с вентиляцией и подогревом, адаптивный круиз-контроль, шесть подушек безопасности, система кругового видеообзора и ряд других функций.
Накануне в сеть выложили первые шпионские фотографии кросс-купе. Автомобиль получил такую же, как у Mazda CX-4 головную оптику и задние фонари, аналогичный профиль, при этом решётка радиатора и бамперы немного видоизменены.
В качестве силовой установки паркетника выступит турбомотор объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил от Mitsubishi. Силовой агрегат функционирует на пару с механической коробкой передач или с вариатором CVT. Автомобиль будет предложен только с системой переднего привода.
Серийная версия кросс-купе Traum получит богатое оснащение, в том числе двухзонный климат-контроль, сиденья с вентиляцией и подогревом, адаптивный круиз-контроль, шесть подушек безопасности, система кругового видеообзора и ряд других функций.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:30