Китайцы готовят к выходу на рынок копию кросс-купе Mazda CX-4

Накануне в сеть выложили первые шпионские фотографии кросс-купе. Автомобиль получил такую же, как у Mazda CX-4 головную оптику и задние фонари, аналогичный профиль, при этом решётка радиатора и бамперы немного видоизменены.В качестве силовой установки паркетника выступит турбомотор объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил от Mitsubishi. Силовой агрегат функционирует на пару с механической коробкой передач или с вариатором CVT. Автомобиль будет предложен только с системой переднего привода.Серийная версия кросс-купе Traum получит богатое оснащение, в том числе двухзонный климат-контроль, сиденья с вентиляцией и подогревом, адаптивный круиз-контроль, шесть подушек безопасности, система кругового видеообзора и ряд других функций.