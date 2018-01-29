Песня о Путине получила награду Grammy

Автором песни о Путине является Рэнди Ньюмэн. Композиция была включена в его 11-ый студийный альбом, получивший название Dark Matter. На создание песни Ньюмэна вдохновил снимок главы российского правительства, сидящего на коне с обнажённой грудью. Фотография была очень популярна не только в России, но и в США.Песня о Путине принесла Ньюмэну седьмую премию Grammy. Помимо этой престижной музыкальной награды, композитор получил два "Оскара" за саундтреки к мультфильмам.