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Песня о Путине получила награду Grammy
Юбилейная церемония вручения премий Grammy удивила всех меломанов. Престижной наградой была отмечена песня о Путине, победившая в номинации "Аранжировка, инструментальное исполнение и вокал".

Песня о Путине получила награду Grammy


Автором песни о Путине является Рэнди Ньюмэн. Композиция была включена в его 11-ый студийный альбом, получивший название Dark Matter. На создание песни Ньюмэна вдохновил снимок главы российского правительства, сидящего на коне с обнажённой грудью. Фотография была очень популярна не только в России, но и в США.

Песня о Путине принесла Ньюмэну седьмую премию Grammy. Помимо этой престижной музыкальной награды, композитор получил два "Оскара" за саундтреки к мультфильмам.
Культура
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:26
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