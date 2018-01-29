Анастасия Квитко сразила поклонников аппетитными формами в крошечном бикини
Модель Анастасия Квитко, известная как «Русская Кардашьян» сразила своих поклонников аппетитными формами в крошечном бикини. Соответствующее фото звезда разместила на своей странице в Instagram.
На новом снимке Анастасия Квитко позирует на пляже с задумчивым лицом. Верхняя часть крошечного купальника модели не оставляет поклонникам простора для воображения, и открывает обзору аппетитные формы. Нижняя часть купального костюма «прикрывает» округлые ягодицы девушки.
За короткий промежуток времени публикация «Русской Кардашьян» набрала более 40 тысяч одобрительных отметок и "горячих" комментариев от поклонников модели.
На новом снимке Анастасия Квитко позирует на пляже с задумчивым лицом. Верхняя часть крошечного купальника модели не оставляет поклонникам простора для воображения, и открывает обзору аппетитные формы. Нижняя часть купального костюма «прикрывает» округлые ягодицы девушки.
За короткий промежуток времени публикация «Русской Кардашьян» набрала более 40 тысяч одобрительных отметок и "горячих" комментариев от поклонников модели.