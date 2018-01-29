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Слон протаранил машину туристов и лишился бивня
Слон протаранил прогулочную машину туристов и лишился бивня.
Слон протаранил машину туристов и лишился бивня

Прямо во время сафари-поездки туристов в одном из африканских парков дикой природы произошло нападение животного на туристов.

В Интернете появилось видео, снятое прямо во время атаки слона на автомобиль с туристами.
Джип для туристических прогулок был атакован еще 20 января в нацпарке в Ботсване. Вначале животное спокойно перешло дорогу прямо перед авто, однако то, что слониха была с малышом, повлияло на происходящее.

Позади мамы со слоненком шел, вероятно, отец семейства, слон не на шутку встревожился наличием на дороге машины с людьми. После предупредительного трубления, слон побежал вслед за авто и попытался протаранить полную людей машину.

Во время столкновения животное сломало бивень. Туристы же, набрав скорость, поспешили скрыться с опасного участка парка. Пострадавших вследствие инцидента нет.

В ботсванском национальном парке Чобе проживает почти 50 тысяч слонов.
Общество
Добавил: tidings Сегодня, 13:20
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