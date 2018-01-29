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Анонсирован смартфон VKWorld Mix 3 со стеклянной панелью и ёмкой батареей
Сегодня стало известно, что в скором времени состоится премьера нового смартфона, который получил имя VKWorld Mix 3. Известно, что новая модификация гаджета станет обновлением для предшествующей версии MIX Plus, показ которой проходил в прошлом году.

Примечательно, VKWorld Mix 3 позиционируют в качестве той модели, которую планировали выпустить в прошло году, однако по определенным причинам не смогли выполнить эту задачу. Однако покупателям новая модель смартфона окажется еще более привлекательной из-за огромного количества составных элементов, заслуживающих внимания. К примеру, наличие опции «солнечный свет» позволит существенно увеличить яркость дисплея, тем самым делая просмотр фильмов более удобным и комфортным.

Анонсирован смартфон VKWorld Mix 3 со стеклянной панелью и ёмкой батареей


В нижней части экрана расположился сканер отпечатков пальцев, а также компактная камера. Особенностью задней части смартфона VKWorld Mix 3 станет шикарная стеклянная крышка, а также рамка, выполненная из металла. Даже не аккуратные владельцы устройства смогут получить полную уверенность, что данный смартфон способен выдержать сильнейшие удары. Кроме того, объем оперативной памяти составит здесь 6 гигабайт, тогда как встроенной памяти здесь используется 128 гигабайт.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 11:41
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