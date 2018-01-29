Смартфоны с функцией бесконтактного платежа выросли по продажам на 60%

Эксперты информируют, что за весь прошедший год, в РФ продано 8,3 млн. гаджетов с опцией NFC. Примерно такие же данные приводятся и от сети подобных магазинов - «М.Видео». В подтверждение роста, необходимо обратить внимание на мнение аналитика компании Mobile Research Group Эльдара Муртазина, который приводит показатель в 60% увеличения спроса на смартфоны с поддержкой функции бесконтактных платежей.Как заявили в «Связном», на начальных этапах, продажи телефонов с NFC очень медленно набирали обороты. В особенности, сравнивая 2017 год с другими минувшими. К примеру, разница в продажах за период 2016-2015 годов составляла 10%, а за период 2015-го - 4%. Общая доля на рынке 2016 года, по таким смартфонам, составила 19%, а уже за календарный 2017-й - 29%.Эльдар Муртазин предположил, что подъем продаж устройств с поддержкой NFC связан с популярностью в РФ таких сервисов, как Google Pay, Apple Pay многих других.