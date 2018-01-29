Полиграф указал, что Роман Гриценко изменял Ольге Бузовой

Но теперь влюблённым нужно доказать искренность чувств на детекторе лжи или, как его называют научные работники, полиграфе. Проверку уже проходили Марина Африкантова с Романом Капаклы.И вот неожиданно на очередной «Разбор» попал Роман Гриценко, который хотел выиграть конкурс с ведущей Ольгой Бузовой.Разумеется, Рому тоже решили проверить на детекторе лжи, поскольку многие сомневаются в искренности его чувств к Ольге. Ползали слухи, что на новогодних праздниках молодой человек отдыхал в компании девиц, с которыми у него был интим.В результате, специалист-полиграфолог заявил, что у парня действительно был секс с девушками, а отношения с Бузовой ему нужны лишь ради пиара.Руководство «Дома-2» пригласило вышеупомянутых девушек, а та, которая подозревается в сексе с Гриценко, тоже была проверена на полиграфе. Девушка тоже отрицала связь с Романом, но детектор лжи показал другое.Надо сказать, что Гриценко с результатами не согласен. Молодой человек говорит, что у него не было секса с тех пор, как он признался Бузовой в чувствах. Он уверен, что это всё подстроено, чтобы очернить его.Приглашенные зрители и гости ему не поверили и пара Бузова-Гриценко в следующий этап конкурса не попала.