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Полиграф указал, что Роман Гриценко изменял Ольге Бузовой
На «Доме-2» стартовал свадебный конкурс, где пары сражаются за 1 млн рублей.

Но теперь влюблённым нужно доказать искренность чувств на детекторе лжи или, как его называют научные работники, полиграфе. Проверку уже проходили Марина Африкантова с Романом Капаклы.

И вот неожиданно на очередной «Разбор» попал Роман Гриценко, который хотел выиграть конкурс с ведущей Ольгой Бузовой.

Полиграф указал, что Роман Гриценко изменял Ольге Бузовой

Разумеется, Рому тоже решили проверить на детекторе лжи, поскольку многие сомневаются в искренности его чувств к Ольге. Ползали слухи, что на новогодних праздниках молодой человек отдыхал в компании девиц, с которыми у него был интим.

В результате, специалист-полиграфолог заявил, что у парня действительно был секс с девушками, а отношения с Бузовой ему нужны лишь ради пиара.

Руководство «Дома-2» пригласило вышеупомянутых девушек, а та, которая подозревается в сексе с Гриценко, тоже была проверена на полиграфе. Девушка тоже отрицала связь с Романом, но детектор лжи показал другое.

Полиграф указал, что Роман Гриценко изменял Ольге Бузовой

Надо сказать, что Гриценко с результатами не согласен. Молодой человек говорит, что у него не было секса с тех пор, как он признался Бузовой в чувствах. Он уверен, что это всё подстроено, чтобы очернить его.

Приглашенные зрители и гости ему не поверили и пара Бузова-Гриценко в следующий этап конкурса не попала.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:38
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