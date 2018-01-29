Провал главной песни 2017 года на «Грэмми» вызвал скандал

Музыкальные критики и зрители очередной церемонии премии «Грэмми» возмутились, по их мнению, дискриминацией жюри. На вручении этой музыкальной награды главный хит прошедшего года не получил ни одной награды. Шлягер Despacito проиграл во всех номинациях, в которых был представлен.Многие посчитали Луиса Фонси и Дэдди Янки, исполнителей песни, обделенными, причем, причиной этого назвали тот факт, что песня исполнена на испанском языке.Весь 2017 год песня лидировала в хит-парадах многих стран и в видео-стриммингах. Клипа на песню Despacito просмотрели более 4,7 миллиарда зрителей, что вывело ролик на лидирующую позицию.На «Грэмми» хит был представлен в трех категориях, как поп-дуэт, лучшая запись и песня года.Организаторов премии обвинили в дискриминации и нечестности, однако все обвинения устроители церемонии отвергают.Напомним, прошлогодняя церемония также была отмечена скандалом из-за номинации «лучший альбом», который достался Адель. Многие тогда посчитали более достойной пластинку Бейонсе.