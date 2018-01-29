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Ученые: Ранняя жизнь на Земле адом не была
В ходе очередного исследования ученые доказали, что ранняя жизнь на Земле адом не была. Соответствующие материалы появились в профильном издании.

Ученые: Ранняя жизнь на Земле адом не была


В процессе формирования Земли, особенно в самом ее начале, нашу планету регулярно атаковали астероиды. Однако тепло, которое они выделяли, не убило живущие на ней микроорганизмы. При помощи компьютерного моделирования ученые выяснили, что это тепло рассеивалось несколько сот миллионов лет, не воздействуя на мезофилов, микробов, ведущих жизнедеятельность и при 50 градусах.

Геолог из Университета Колорадо Боулдер Стивен Мойзис рассказал, что ранее считалось, что Катархей (прим. первый эон, 4,6 – 4 млрд лет назад) стартовал с бомбардировки нашей планеты, а позднее, когда она прекратилась, началось зарождение жизни.

Новое исследование, проведенное геофизиком Робертом Гриммом и экспертом Симоном Марчи, показало, что количество тепла, выделяемого астероидами при скоростной бомбардировке, было недостаточным для уничтожения форм жизни на Земле. Таким образом, ученые заключили, что ранняя жизнь на Земле адом все же не была.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:50
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