Honda: Роботы не способны полностью заменить людей в производстве автомобилей
В настоящее время крупные производители техники постоянно пытаются увеличить часть роботизированного оборудования, которое бы можно было применить в том числе для производства автомобилей. Однако сотрудники компании Honda высказали мнение, что добиться полного отстранения работы человека использованием роботов не представляется возможным.
Таким образом, труд человека всегда будет востребованным в машиностроении, несмотря на активное желание руководства компаний уменьшать расходы на оплату труда своих сотрудников. Японские разработчики являются одними из самых продвинутых в сфере осуществления сложного технического оборудования, однако ими уже признана огромная роль человека в столь ответственной работе. Более того, компания Honda серьезно подходит к ценности слуха и зрения человека, который играет первостепенную роль в создании современных автомобилей.
В том числе разработчики и механики японского завода сходятся во мнении, что от роботов совершенно ничего не зависит и самые ответственные этапы конструирования техники продолжат лежать именно на человеке. Параллельно с этим, остальные крупные автомобильные компании продолжают совершенствовать оборудование таким образом, чтобы роботы смогли выполнять большее количество задач по ускорению процесса сборки машин.
Таким образом, труд человека всегда будет востребованным в машиностроении, несмотря на активное желание руководства компаний уменьшать расходы на оплату труда своих сотрудников. Японские разработчики являются одними из самых продвинутых в сфере осуществления сложного технического оборудования, однако ими уже признана огромная роль человека в столь ответственной работе. Более того, компания Honda серьезно подходит к ценности слуха и зрения человека, который играет первостепенную роль в создании современных автомобилей.
В том числе разработчики и механики японского завода сходятся во мнении, что от роботов совершенно ничего не зависит и самые ответственные этапы конструирования техники продолжат лежать именно на человеке. Параллельно с этим, остальные крупные автомобильные компании продолжают совершенствовать оборудование таким образом, чтобы роботы смогли выполнять большее количество задач по ускорению процесса сборки машин.
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Добавил: maxran Сегодня, 10:53