Honda: Роботы не способны полностью заменить людей в производстве автомобилей‍

Таким образом, труд человека всегда будет востребованным в машиностроении, несмотря на активное желание руководства компаний уменьшать расходы на оплату труда своих сотрудников. Японские разработчики являются одними из самых продвинутых в сфере осуществления сложного технического оборудования, однако ими уже признана огромная роль человека в столь ответственной работе. Более того, компания Honda серьезно подходит к ценности слуха и зрения человека, который играет первостепенную роль в создании современных автомобилей.В том числе разработчики и механики японского завода сходятся во мнении, что от роботов совершенно ничего не зависит и самые ответственные этапы конструирования техники продолжат лежать именно на человеке. Параллельно с этим, остальные крупные автомобильные компании продолжают совершенствовать оборудование таким образом, чтобы роботы смогли выполнять большее количество задач по ускорению процесса сборки машин.