Минпромторг: Импорт техники в Россию вырос почти на 30%

Импорт промышленных товаров, в том числе продукции машиностроения, вырос на 30%, несмотря на политику импортозамещения. При этом только за последние месяцы 2017 года промпроизводство упало на 2-3%. Особенно выросли закупки авиатехники (рост на 20%), транспорта (рост почти на 35%), речных и морских судов (рост более чем на 40%).Чиновники Минпромторга считают, что такие процессы находятся в пределах нормы, потому это произошло на основе «увеличения рынка страны и на фоне укрепления курса рубля». Одновременно положительно сказалось замедление инфляции и «восстановился внутренний спрос после трудного 2016 года». По статистическим данным россияне нарастили покупки: телевизоров, стиральных машин, микроволновок, смартфонов, компьютеров.