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Минпромторг: Импорт техники в Россию вырос почти на 30%
Импортозамещение не выполнило свою функцию в промышленной сфере. Это констатировали специалисты отрасли, признавшие, что в прошедшем году импорт продукции промышленности возрос на 30%.

Импорт промышленных товаров, в том числе продукции машиностроения, вырос на 30%, несмотря на политику импортозамещения. При этом только за последние месяцы 2017 года промпроизводство упало на 2-3%. Особенно выросли закупки авиатехники (рост на 20%), транспорта (рост почти на 35%), речных и морских судов (рост более чем на 40%).

Чиновники Минпромторга считают, что такие процессы находятся в пределах нормы, потому это произошло на основе «увеличения рынка страны и на фоне укрепления курса рубля». Одновременно положительно сказалось замедление инфляции и «восстановился внутренний спрос после трудного 2016 года». По статистическим данным россияне нарастили покупки: телевизоров, стиральных машин, микроволновок, смартфонов, компьютеров.

Минпромторг: Импорт техники в Россию вырос почти на 30%
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:00
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