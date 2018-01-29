Появились первые изображения флагманского пятиобъективного Nokia 10‍

Вместе с тем, эксперты высказывают мнение, что модель получит стандартный сдвоенный модуль, однако в процессе работы с камерой можно выбрать более необходимый тип объектива. Ряд аналитиков сходятся во мнении, что новая модель смартфона сможет добиться больших успехов у покупателей ,нежели Nokia 9, в которой при всей усиленной работе разработчиков все же обнаружены некоторые недостатки. Вполне возможно, что основными конкурентами на мировом рынке здесь окажутся iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy S9, тогда как производителем представлен полный набор современных опций, заслуживающих внимания.Помимо этого, известно, что новая флагманская модель получит продвинутый процессор Qualcomm Snapdragon 845 с 8 ядрами, 8 гигабайт оперативной памяти, а также другие компоненты, способствующие стабильной и быстрой работе устройства. О том, какими будут точные технические особенности гаджета можно будет узнать лишь после появления его в продаже и первых отзывов продвинутых пользователей.