Жители Башкирского села Рахметово полностью отказались от алкоголя

Гордость села Рахметово – фольклорный ансамбль «Умырзая» (в переводе с башкирского «подснежник»), состоит из сплошных активисток, членов местного женсовета. Сплотившись, представительницы слабого пола решили одолеть алкоголизм в родной деревне. Как они сами отметили, алкоголь лишь портит любой праздник.К такой идее подвела жителей Рахметово Идия Галимова, именно она предложила принять участие в республиканском конкурсе «Самое трезвое село». Председатель женсовета стала продвигать здоровый образ жизни, а вместо традиционного самогона на праздничном столе занимают почетное место кумыс и чай.Работы в деревне нет. Местные жители трудятся вахтовым методом. Однако Рахметово практически единственное в Башкирии село, где растет численность населения. Здешние чиновники не нарадуются. По словам главы сельского поселения «Баимовский сельсовет» Ялиль Зайтунов заверяет, что спиртного в магазинах абсолютно нет.Этот конкурс Рахметово выиграло и считается официально самым трезвым селом Башкирии. Однако на борьбе с алкоголем активистки решили не останавливаться, на очереди борьба с табакокурением.