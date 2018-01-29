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Жители Башкирского села Рахметово полностью отказались от алкоголя
Заведующей сельским клубом, а также председателю женсовета Идие Галимовой удалось устроить жизнь в Башкирском селе Рахметово таким образом, что практически все его жители отказались от алкоголя.


Жители Башкирского села Рахметово полностью отказались от алкоголя


Гордость села Рахметово – фольклорный ансамбль «Умырзая» (в переводе с башкирского «подснежник»), состоит из сплошных активисток, членов местного женсовета. Сплотившись, представительницы слабого пола решили одолеть алкоголизм в родной деревне. Как они сами отметили, алкоголь лишь портит любой праздник.

К такой идее подвела жителей Рахметово Идия Галимова, именно она предложила принять участие в республиканском конкурсе «Самое трезвое село». Председатель женсовета стала продвигать здоровый образ жизни, а вместо традиционного самогона на праздничном столе занимают почетное место кумыс и чай.

Работы в деревне нет. Местные жители трудятся вахтовым методом. Однако Рахметово практически единственное в Башкирии село, где растет численность населения. Здешние чиновники не нарадуются. По словам главы сельского поселения «Баимовский сельсовет» Ялиль Зайтунов заверяет, что спиртного в магазинах абсолютно нет.

Этот конкурс Рахметово выиграло и считается официально самым трезвым селом Башкирии. Однако на борьбе с алкоголем активистки решили не останавливаться, на очереди борьба с табакокурением.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:40
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