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Месси рассказал об отношениях с Роналду
Месси рассказал о своих отношениях с Роналду.
Месси рассказал об отношениях с Роналду

Лионель Месси, футболист испанской «Барселоны» поведал журналистам об общении с Криштиану Роналду. По словам нападающего, вопреки слухам, они не состоят в ссоре с мадридским форвардом.
Но и назвать дружбой отношения с Роналду, их встречи ограничиваются встречами на разнообразных мероприятиях.

Месси объяснил, что дружба для него – нечто большее, чем просто общение и выстраивается долгими годами.

В целом же, Месси и Ронадлу нередко пересекаются, беседуют.

Напомним, 22 января Роналду высказал уверенность, что не считает Месси хорошим футболистом. Это он сказал в ответ на восторженный отклик ребенка о барселонском нападающем.
Спорт
Добавил: tidings Сегодня, 11:50
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