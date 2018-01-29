Месси рассказал об отношениях с Роналду

Лионель Месси, футболист испанской «Барселоны» поведал журналистам об общении с Криштиану Роналду. По словам нападающего, вопреки слухам, они не состоят в ссоре с мадридским форвардом.Но и назвать дружбой отношения с Роналду, их встречи ограничиваются встречами на разнообразных мероприятиях.Месси объяснил, что дружба для него – нечто большее, чем просто общение и выстраивается долгими годами.В целом же, Месси и Ронадлу нередко пересекаются, беседуют.Напомним, 22 января Роналду высказал уверенность, что не считает Месси хорошим футболистом. Это он сказал в ответ на восторженный отклик ребенка о барселонском нападающем.