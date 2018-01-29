Определен возраст покупателей телефонов от Xiaomi и Huawei‍

Примечательно, главными клиентами двух вышеперечисленных производителей цифровой техники являются мужчины от 30 лет и старше. Именно на них приходится большая часть продаж смартфонов, которые оснащены топовыми техническими параметрами. Что касается конкретно каждого производителя, то на Xiaomi приходится около 70 процентов продаж за мужчинами. Вместе с тем, не менее известный бренд Huawei пользуется спросом у мужчин в 66 процентах случаев.В Китае основными покупателями техники бренда Xiaomi становятся мужчины в возрасте около 30 лет, что позволяет убедиться в правильности политики компании, уделяющей внимание современным параметрам и улучшенному дизайну выпускаемых смартфонов. Не исключено, что в дальнейшем удастся добиться снижения возраста клиентов, тем самым привлекая и самых юных покупателей, которые пока не готовы решиться на выбор продукции местных цифровых гигантов.