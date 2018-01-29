На 3D-принтере напечатали объёмную карту Dota 2 весом в 16 кг

Повышенный интерес к работе специалистов выражен в том, что данная компания на протяжении длительного времени занимается трехмерной печатью, а следовательно справляется с каждым очередным проектом максимально четко. Уникальнейшая карта для игры Dota 2 создана из необычного материала, который до сих пор не определен экспертами, однако по своему виду несколько схож с обыкновенным песчаником. Чтобы придать конструкции более привлекательный вид, разработчики использовали краски, отражающие строения именно в том цвете ,в котором их привыкли видеть поклонники игры Dota 2.Игроманам такая работа пришлась по вкусу, тогда как большая часть участников выставки подтвердили высокую степень точности всей отображенной инфраструктуры, не видя повода для критики. Примечательно, для полного выполнения проекта объемной карты у разработчиков ушло около 40 часов работы на специальном печатном устройстве.