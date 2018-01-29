Владимир Коренев вместе с супругой поделился подробностями семейной жизни

Герой картины «Человек-Амфибия» актер Владимир Коренев вместе с супругой Алевтиной рассказали о том, что в их совместной жизни наиболее лучшим и ярким событием стало рождение дочери Ирины, а позднее и внука Егора.По словам супружеской пары, их знакомство выпало на тот момент, когда Владимиру было всего 17 лет. Следует отметить, что уже тогда Коренев был очень популярен среди представительниц слабого пола, однако выбор актера пал именно на Алевтину. После того, как фильм «Человек-Амфибия» вышел на широкие экраны, популярность актера достигла небывалых высот, однако верность своей супруге он все-таки сохранить смог.Но проблемы на пути любящей четы все же были. По словам супруги известного актера, ей однажды удалось не допустить измены своего мужа на съемках картины, которая вознесла Коренева на пик популярности. Владимир, в свою очередь, держал обиду на Алевтину за недоверие к нему, и некоторое время не разговаривал с ней. Этот кризисный момент в жизни пары со временем миновал.