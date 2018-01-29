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Анна Семенович восхитила поклонников роскошной грудью в купальнике
Новый снимок Анны Семенович восхитил поклонников звезды. На нем она демонстрирует роскошную грудь в купальнике фиолетового цвета. Соответствующее фото певица разместила в сети Instagram.

Анна Семенович восхитила поклонников роскошной грудью в купальнике


Всемирная паутина стала обладателем очередного фотоснимка известной российской певицы и актрисы Анны Семенович. На свежем кадре знаменитость позирует в фиолетовом купальном костюме в бассейне. В комментарии под постом звезда рассказала, что уже давно увлекается различными дыхательными практиками и психологией.

Сейчас артистка активно осваивает йогу, но, как она сама призналась, в этом деле пока еще новичок. Не более чем за сутки фотокадр Семенович набрал почти 52 тысячи отметок «Мне нравится».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:10
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