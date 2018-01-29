Анна Семенович восхитила поклонников роскошной грудью в купальнике

Всемирная паутина стала обладателем очередного фотоснимка известной российской певицы и актрисы Анны Семенович. На свежем кадре знаменитость позирует в фиолетовом купальном костюме в бассейне. В комментарии под постом звезда рассказала, что уже давно увлекается различными дыхательными практиками и психологией.Сейчас артистка активно осваивает йогу, но, как она сама призналась, в этом деле пока еще новичок. Не более чем за сутки фотокадр Семенович набрал почти 52 тысячи отметок «Мне нравится».