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Беларусь диверсифицирует экспорт продуктов: Россия основной импортер
За год Республика Беларусь поставила в 70 государств продовольствия на $5 млрд. В результате, в Россию поставляется всего 90% продукции, а не почти 100%, как это было еще несколько лет назад. Об этом рассказал Леонид Маринич, первый замминистра сельскохозяйственной отрасли этого государства.

Республика Беларусь диверсифицирует свой экспорт продовольствия, стремясь уйти от рисков зависимости от какого-либо одного государства - считают экономисты. Однако до сих пор Российская Федерация остается главным рынком. Об этом сказал Леонид Маринич.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Беларуси, раньше в Россию поставляли почти 100% сельхозпродукции, то сегодня не более 90%. За несколько лет экспорт в другие страны увеличился наполовину. При этом продовольствие поставляли в прошедшем году в 70 стран мира, среди них - на 15 новых рынков на сумму $5 млрд (прирост за год составил более $1 млрд).

Беларусь диверсифицирует экспорт продуктов: Россия основной импортер
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:50
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