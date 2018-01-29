Беларусь диверсифицирует экспорт продуктов: Россия основной импортер

Республика Беларусь диверсифицирует свой экспорт продовольствия, стремясь уйти от рисков зависимости от какого-либо одного государства - считают экономисты. Однако до сих пор Российская Федерация остается главным рынком. Об этом сказал Леонид Маринич.По словам первого замминистра сельского хозяйства Беларуси, раньше в Россию поставляли почти 100% сельхозпродукции, то сегодня не более 90%. За несколько лет экспорт в другие страны увеличился наполовину. При этом продовольствие поставляли в прошедшем году в 70 стран мира, среди них - на 15 новых рынков на сумму $5 млрд (прирост за год составил более $1 млрд).