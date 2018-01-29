Внедорожник Haval H9 выводят на новый рынок
Автоконцерн Great Wall выводит на новый рынок рестайлинговую версию внедорожника Haval H9. Автомобиль китайского бренда теперь будет реализовываться в Австралии по цене от 41 990 до 45 990 местных долларов.
Австралийский вариант кроссовера Haval H9 комплектуется 2,0-литровым турбодизельным двигателем производительностью 190 лошадиных сил. Автомобиль получил автоматическую трансмиссию от ZF и полноприводную систему.
Обновлённый Haval H9 отличается от предшественника массивной решёткой радиатора, видоизменёнными бамперами, иными противотуманными фарами, премиальной аудиосистемой, мультимедийным комплексом с тачскрином, приборной панелью с увеличенным LED-дисплеем.
В оснащение автомобиля также входит система автономной парковки, электронный стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений.
Австралийский вариант кроссовера Haval H9 комплектуется 2,0-литровым турбодизельным двигателем производительностью 190 лошадиных сил. Автомобиль получил автоматическую трансмиссию от ZF и полноприводную систему.
Обновлённый Haval H9 отличается от предшественника массивной решёткой радиатора, видоизменёнными бамперами, иными противотуманными фарами, премиальной аудиосистемой, мультимедийным комплексом с тачскрином, приборной панелью с увеличенным LED-дисплеем.
В оснащение автомобиля также входит система автономной парковки, электронный стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:40