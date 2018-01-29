Сергей Глазьев назвал сумму выведенных из России денег за 30 лет - 1 трлн долларов

За последние три десятка лет из России выведено незаконным способом, в основном через оффшоры, триллион долларов. Эту сумму назвал советник Владимира Путина - Сергей Глазьев. По мнению экономистов, в основном эти средства вложены за последние годы коррумпированными чиновниками и криминалитетом России в США и в Европе . По слова Глазьева, ежегодный оборот незаконных транзакций составляет "сотни миллиардов долларов" и их легко теперь можно отследить благодаря криптовалюте и цифровым технологиям.Это подтверждает и Федеральная налоговая служба. В феврале месяце в США будет опубликован список российских компаний и чиновников, которые имеют "грязные капиталы в США", по словам проверяющих органов. Все эти денежные средства, как считают специалисты, будут конфискованы в доход Соединенных Штатов; по предварительным данным эта сумма равняется триллиону долларов.