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Стивен Спилберг снимет пятый фильм о приключениях Индианы Джонса
Британское издание The Independent сообщило о том, что американский режиссер Стивен Спилберг («Челюсти», «Парк Юрского периода», «Список Шиндлера») начал подготовку к съемкам пятой версии фильма о приключенческих похождениях археолога Индианы Джонса.

Стивен Спилберг снимет пятый фильм о приключениях Индианы Джонса


Оскароносный режиссер планирует представить фильм на суд публики к лету 2020 года. Он даже прервал работу над мюзиклом «Вестсайдская история» ради того, чтобы заняться съемками следующей истории с участием Индианы Джонса – доктора Генри Уолтона – вымышленного Стивеном Спилбергом и Джорджом Лукасом персонажа, о приключениях которого снято четыре фильма.

Уже известно, что исполнительным продюсером пятого фильма будет Джордж Лукас, композитором – Джон Уильямс. Состав актеров пока полностью неизвестен, за исключением Харрисона Форда в главной роли. Хотя, ранее в прессе появлялись сообщения о том, что в съемках будет задействован и Шайя Лабаф («Паранойя» (2007), «На крючке» (2008) блокбастеры «Трансформеры» (2007, 2009, 2011). В последнем фильме этот актер исполнил роль сына Индианы Джонса.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 12:30
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