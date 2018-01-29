Владелец бара в Нью-Йорке запретил обслуживать говорящих на «кардашьянском» языке

Бизнесмен отметил, что слово «literally» в последнее время встречается довольно часто, а виной тому СМИ, которые применяют подобные выражения-паразиты в своих выпусках каждых несколько минут.Коверканье родного языка он назвал «кардашьянством», однако такие выражения, как: «Ну, ты понял о чем, я» или «Все зашибись», раздражают предпринимателя меньше. Мужчина считает, что данные слова-паразиты пришли из теле-шоу «Семейство Кардашьян». Именно по этой причине в своем заведении он запрещает обслуживать людей, которые беседуют на «кардашьянском» языке.