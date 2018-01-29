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Владелец бара в Нью-Йорке запретил обслуживать говорящих на «кардашьянском» языке
Владелец бара в Нью-Йорке запретил обслуживать клиентов, которые коверкают английский язык таким словом, как «literally». Он считает, что эти посетители разговаривают на «кардашьянском» языке. Информация об этом появилась в западных СМИ.

Владелец бара в Нью-Йорке запретил обслуживать говорящих на «кардашьянском» языке


Бизнесмен отметил, что слово «literally» в последнее время встречается довольно часто, а виной тому СМИ, которые применяют подобные выражения-паразиты в своих выпусках каждых несколько минут.

Коверканье родного языка он назвал «кардашьянством», однако такие выражения, как: «Ну, ты понял о чем, я» или «Все зашибись», раздражают предпринимателя меньше. Мужчина считает, что данные слова-паразиты пришли из теле-шоу «Семейство Кардашьян». Именно по этой причине в своем заведении он запрещает обслуживать людей, которые беседуют на «кардашьянском» языке.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:40
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