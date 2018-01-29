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Мадонна продемонстрировала ложную беременность на видео в Instagram
Мадонна разместила в Instagram видео, на котором демонстрирует подписчикам ложную беременность. Поглаживая искусственный беременный живот, певица говорит, что собирается «успокоить» ребенка бокалом шампанского. Пользователи Сети раскритиковали звезду за плохой пример и назвали ролик провокационным.

Мадонна продемонстрировала ложную беременность на видео в Instagram


Известная американская поп-дива Мадонна в своем новом видео в Instagram примерила образ беременной, радуясь тому, что популярный бренд Louis Vuitton выпустил коллекцию одежды для беременных. Демонстрируя ложную беременность, певица выбирает сомнительный метод, чтобы успокоить ребенка. Для этого поп-дива выпивает бокал шампанского и рекомендует всем беременным делать то же самое.

Видеоролик вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети. Большинство подписчиков раскритиковало поведение Мадонны, посчитав, что она подает плохой пример. Об этом они написали ей в своих комментариях.

В реальной жизни певица является хорошей матерью. Она воспитывает шестерых детей, четверо из которых – усыновленные.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:00
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