Мадонна продемонстрировала ложную беременность на видео в Instagram

Известная американская поп-дива Мадонна в своем новом видео в Instagram примерила образ беременной, радуясь тому, что популярный бренд Louis Vuitton выпустил коллекцию одежды для беременных. Демонстрируя ложную беременность, певица выбирает сомнительный метод, чтобы успокоить ребенка. Для этого поп-дива выпивает бокал шампанского и рекомендует всем беременным делать то же самое.Видеоролик вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети. Большинство подписчиков раскритиковало поведение Мадонны, посчитав, что она подает плохой пример. Об этом они написали ей в своих комментариях.В реальной жизни певица является хорошей матерью. Она воспитывает шестерых детей, четверо из которых – усыновленные.