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Chery готовит к выходу на рынок трехрядный внедорожник Tiggo 8
Компания Chery приступила к тестированию нового внедорожника Tiggo 8. Накануне в сети появились первые фотографии нового автомобиля, который оснащён тремя рядами сидений.

Chery готовит к выходу на рынок трехрядный внедорожник Tiggo 8


Кроссовер Chery Tiggo 8 в модельном ряду производителя займёт нишу на ступень выше модели Tiggo 7. Семиместный внедорожник разработан на удлинённой платформе Tiggo 5X.

В силовую линейку Chery Tiggo 8 войдут турбированный и атмосферный агрегаты производительностью 152 и 122 лошадиные силы. В качестве трансмиссии будет предложен «робот» с двойным сцеплением, вариатор или механическая коробка передач. Автомобиль комплектуется только передним приводом.

В оснащение базовой модификации Chery Tiggo 8 входит система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, электронный ручной тормоз, кондиционер, аудиосистема и контроль давления в шинах. «Топовая» модификация получила более расширенный функциональный список.
На китайском рынке новый кроссовер Chery Tiggo 8 появится в продаже в первой половине нынешнего года.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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