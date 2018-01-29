Chery готовит к выходу на рынок трехрядный внедорожник Tiggo 8
Компания Chery приступила к тестированию нового внедорожника Tiggo 8. Накануне в сети появились первые фотографии нового автомобиля, который оснащён тремя рядами сидений.
Кроссовер Chery Tiggo 8 в модельном ряду производителя займёт нишу на ступень выше модели Tiggo 7. Семиместный внедорожник разработан на удлинённой платформе Tiggo 5X.
В силовую линейку Chery Tiggo 8 войдут турбированный и атмосферный агрегаты производительностью 152 и 122 лошадиные силы. В качестве трансмиссии будет предложен «робот» с двойным сцеплением, вариатор или механическая коробка передач. Автомобиль комплектуется только передним приводом.
В оснащение базовой модификации Chery Tiggo 8 входит система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, электронный ручной тормоз, кондиционер, аудиосистема и контроль давления в шинах. «Топовая» модификация получила более расширенный функциональный список.
На китайском рынке новый кроссовер Chery Tiggo 8 появится в продаже в первой половине нынешнего года.
Кроссовер Chery Tiggo 8 в модельном ряду производителя займёт нишу на ступень выше модели Tiggo 7. Семиместный внедорожник разработан на удлинённой платформе Tiggo 5X.
В силовую линейку Chery Tiggo 8 войдут турбированный и атмосферный агрегаты производительностью 152 и 122 лошадиные силы. В качестве трансмиссии будет предложен «робот» с двойным сцеплением, вариатор или механическая коробка передач. Автомобиль комплектуется только передним приводом.
В оснащение базовой модификации Chery Tiggo 8 входит система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, электронный ручной тормоз, кондиционер, аудиосистема и контроль давления в шинах. «Топовая» модификация получила более расширенный функциональный список.
На китайском рынке новый кроссовер Chery Tiggo 8 появится в продаже в первой половине нынешнего года.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:30