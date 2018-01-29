Chery готовит к выходу на рынок трехрядный внедорожник Tiggo 8

Кроссовер Chery Tiggo 8 в модельном ряду производителя займёт нишу на ступень выше модели Tiggo 7. Семиместный внедорожник разработан на удлинённой платформе Tiggo 5X.В силовую линейку Chery Tiggo 8 войдут турбированный и атмосферный агрегаты производительностью 152 и 122 лошадиные силы. В качестве трансмиссии будет предложен «робот» с двойным сцеплением, вариатор или механическая коробка передач. Автомобиль комплектуется только передним приводом.В оснащение базовой модификации Chery Tiggo 8 входит система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, электронный ручной тормоз, кондиционер, аудиосистема и контроль давления в шинах. «Топовая» модификация получила более расширенный функциональный список.На китайском рынке новый кроссовер Chery Tiggo 8 появится в продаже в первой половине нынешнего года.