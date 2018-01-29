В Челябинске студенты выстроили из автомобилей надпись «Путин 2018»

В флешмобе принимали участие 49 машин, принадлежащих студентам десяти вузов Челябинской области. Акция проходила в городе Челябинске на площадке возле ледовой арены «Трактор», чтобы составит надпись, участникам флешмоба понадобилось около 1 часа. Участники акции также посоревновались в мастерстве быстрой парковки.По словам организаторов флешмоба, оппозиционеры на Урале в настоящее время продвигают идею автономии региона. Данная акция студентов стала своеобразной поддержкой политического курса. Надпись «Путин 2018» из машин зафиксировали с высоты птичьего полёта при помощи квадрокоптера. Затем снимок выложили в сеть, где его активно обсуждают пользователи интернета.