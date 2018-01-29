АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

В Челябинске студенты выстроили из автомобилей надпись «Путин 2018»
В Челябинске студенты приняли участие в автомобильном флешмобе, таким образом они отметили Татьянин день. Активисты из автомобилей выстроили надпись «Путин 2018», тем самым поддержав кандидата в президенты.

В Челябинске студенты выстроили из автомобилей надпись «Путин 2018»


В флешмобе принимали участие 49 машин, принадлежащих студентам десяти вузов Челябинской области. Акция проходила в городе Челябинске на площадке возле ледовой арены «Трактор», чтобы составит надпись, участникам флешмоба понадобилось около 1 часа. Участники акции также посоревновались в мастерстве быстрой парковки.

По словам организаторов флешмоба, оппозиционеры на Урале в настоящее время продвигают идею автономии региона. Данная акция студентов стала своеобразной поддержкой политического курса. Надпись «Путин 2018» из машин зафиксировали с высоты птичьего полёта при помощи квадрокоптера. Затем снимок выложили в сеть, где его активно обсуждают пользователи интернета.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Брак Полины Гагариной и Петра Кислова распался,
Уфологи: Чили является странной с самым высоким
Микробы помогут астронавтам переработать
Полицейский начальник продал дозу наркоманке ради
ПФР: Ежемесячные выплаты льготникам вырастут с
Анастасия Квитко сразила поклонников аппетитными
Просмотреть все новости