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В Nissan начали разрабатывать приемника 370Z
Представители компании Nissan сообщили о начале разработки преемника 370Z. В результате стало ясно, что слухи о снятии с производства Z-спорткаров Nissan являются сильно преувеличенными.

В Nissan начали разрабатывать приемника 370Z


Директор компании Nissan Филип Клейн на автосалоне в Детройте сообщил о старте разработки нового автомобиля Z-класса, однако подробностей о новинке раскрывать не стал. По словам главы Nissan, на рынке подобные автомобили стали меньше пользоваться спросом, но прекращать их производство в компании не намерены. В настоящее время в компании планируют создать несколько автомобилей, которые у потенциальных покупателей должны вызывать «страсть».

По мнению экспертов, необходимость в скоростных автомобилях на рынке заметно снизилась, так как сейчас автолюбители отдают предпочтение SUV-сегменту. К тому же стоимость автомобилей Z-сегмента заметно увеличилась за счёт дополнительных систем безопасности и других факторов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:05
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