В Nissan начали разрабатывать приемника 370Z

Директор компании Nissan Филип Клейн на автосалоне в Детройте сообщил о старте разработки нового автомобиля Z-класса, однако подробностей о новинке раскрывать не стал. По словам главы Nissan, на рынке подобные автомобили стали меньше пользоваться спросом, но прекращать их производство в компании не намерены. В настоящее время в компании планируют создать несколько автомобилей, которые у потенциальных покупателей должны вызывать «страсть».По мнению экспертов, необходимость в скоростных автомобилях на рынке заметно снизилась, так как сейчас автолюбители отдают предпочтение SUV-сегменту. К тому же стоимость автомобилей Z-сегмента заметно увеличилась за счёт дополнительных систем безопасности и других факторов.