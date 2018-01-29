Курсанта МВД задержали за ограбления гомосексуалистов

Будущий правоохранитель подозревается в том, что вместе с сообщниками знакомился через Интернет с парнями нетрадиционной ориентации, назначал встречу. На эту встречу он приходил не один, а с «помощниками». Все вместе они расправлялись с новыми знакомыми, а затем грабили их.Как рассказал полицейским их несостоявшийся коллега, его главный расчет был на то, что ограбленный гей постесняется обращаться в правоохранительные органы и дело само собой замнется.Главный фигурант и двое его сообщников задержаны, еще двоих ищет полиция.По факту разбоя открыто уголовное производство. Курсанта отчислили из вуза. Учебных руководителей подозреваемого привлекут к дисциплинарной ответственности.