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Курсанта МВД задержали за ограбления гомосексуалистов
Курсант МВД является подозреваемым в деле о грабежах и разбоях, совершенных против гомосексуалистов. Сейчас он задержан.

Курсанта МВД задержали за ограбления гомосексуалистов


Будущий правоохранитель подозревается в том, что вместе с сообщниками знакомился через Интернет с парнями нетрадиционной ориентации, назначал встречу. На эту встречу он приходил не один, а с «помощниками». Все вместе они расправлялись с новыми знакомыми, а затем грабили их.

Как рассказал полицейским их несостоявшийся коллега, его главный расчет был на то, что ограбленный гей постесняется обращаться в правоохранительные органы и дело само собой замнется.

Главный фигурант и двое его сообщников задержаны, еще двоих ищет полиция.

По факту разбоя открыто уголовное производство. Курсанта отчислили из вуза. Учебных руководителей подозреваемого привлекут к дисциплинарной ответственности.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 06:08
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