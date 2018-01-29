В Сочи мужчина погиб, катаясь не по горнолыжной трассе
Под Сочи горнолыжники решили скатиться не по горнолыжной трассе. В результате один погиб, а двоих пришлось спасать.
В районе водопада Поликаря, как рассказали очевидцы трагедии, со склонов, необорудованных для горнолыжного спуска, сорвался мужчина, которому на вид было лет 35-40. Чтобы добраться до места происшествия, спасателям понадобилось примерно 20 минут, однако помощь мужчине уже была не нужна – он был мертв.
Рядом с погибшим мужчиной были еще двое лыжников. Им помогли спуститься и доставили на территорию курорта. А чтобы эвакуировать тело погибшего лыжника, понадобилась помощь вертолета МЧС, поскольку из-за сложного местного рельефа не было возможности спустить тело в пешем порядке.
Как уточняется, спуск, на котором произошел трагический случай, даже для высококлассных лыжников является сложным.
Правоохранители в настоящее время выясняют личность погибшего и разбираются в обстоятельствах ЧП.
В районе водопада Поликаря, как рассказали очевидцы трагедии, со склонов, необорудованных для горнолыжного спуска, сорвался мужчина, которому на вид было лет 35-40. Чтобы добраться до места происшествия, спасателям понадобилось примерно 20 минут, однако помощь мужчине уже была не нужна – он был мертв.
Рядом с погибшим мужчиной были еще двое лыжников. Им помогли спуститься и доставили на территорию курорта. А чтобы эвакуировать тело погибшего лыжника, понадобилась помощь вертолета МЧС, поскольку из-за сложного местного рельефа не было возможности спустить тело в пешем порядке.
Как уточняется, спуск, на котором произошел трагический случай, даже для высококлассных лыжников является сложным.
Правоохранители в настоящее время выясняют личность погибшего и разбираются в обстоятельствах ЧП.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:10