В Сочи мужчина погиб, катаясь не по горнолыжной трассе

В районе водопада Поликаря, как рассказали очевидцы трагедии, со склонов, необорудованных для горнолыжного спуска, сорвался мужчина, которому на вид было лет 35-40. Чтобы добраться до места происшествия, спасателям понадобилось примерно 20 минут, однако помощь мужчине уже была не нужна – он был мертв.Рядом с погибшим мужчиной были еще двое лыжников. Им помогли спуститься и доставили на территорию курорта. А чтобы эвакуировать тело погибшего лыжника, понадобилась помощь вертолета МЧС, поскольку из-за сложного местного рельефа не было возможности спустить тело в пешем порядке.Как уточняется, спуск, на котором произошел трагический случай, даже для высококлассных лыжников является сложным.Правоохранители в настоящее время выясняют личность погибшего и разбираются в обстоятельствах ЧП.