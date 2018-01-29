Airbnb расширяет функцию Experiences до 200 городов в этом году

Experiences является частью проекта Airbnb по расширению профиля сервиса. В 2016 году компания запустила Airbnb Trips, которая предоставляет услуги для туристов в дополнение к месту проживания. Инициатива заключается в трех областях: Experiences, Places и Homes, и указала, что в будущем будут добавлены еще Flights и Services.Компания говорит, что в настоящее время она предлагает более 4000 предложений (1000 из которых актуальны в США) в 50 городах по всему миру, которые варьируются от серфинга в Лос-Анджелесе до фотографирования природы в Найроби и обучения самурайскому искусству в Токио.Компания рассказала, что в прошлом году заказы выросли на 2000%, а Experiences – на 500%. Сервис действительно повышает прибыль за счет программы, согласно FastCompany. В последние месяцы компания добавила дополнительные функции, такие как оплата аренды в рассрочку, резервирование столиков в ресторане.