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Airbnb расширяет функцию Experiences до 200 городов в этом году
Airbnb заявила, что инвестирует 5 миллионов долларов в свою программу Experiences и расширит инициативу, чтобы подключить к ней 200 городов в Соединенных Штатах в этом году.
Airbnb расширяет функцию Experiences до 200 городов в этом году


Experiences является частью проекта Airbnb по расширению профиля сервиса. В 2016 году компания запустила Airbnb Trips, которая предоставляет услуги для туристов в дополнение к месту проживания. Инициатива заключается в трех областях: Experiences, Places и Homes, и указала, что в будущем будут добавлены еще Flights и Services.

Компания говорит, что в настоящее время она предлагает более 4000 предложений (1000 из которых актуальны в США) в 50 городах по всему миру, которые варьируются от серфинга в Лос-Анджелесе до фотографирования природы в Найроби и обучения самурайскому искусству в Токио.

Компания рассказала, что в прошлом году заказы выросли на 2000%, а Experiences – на 500%. Сервис действительно повышает прибыль за счет программы, согласно FastCompany. В последние месяцы компания добавила дополнительные функции, такие как оплата аренды в рассрочку, резервирование столиков в ресторане.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 02:06
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