Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании

В лагере беженцев Заатари Джоли сообщила журналистам: «Тяжело на сердце вернуться в Иорданию и стать свидетелем травм и боли сирийских беженцев из-за войны, которая продолжается уже восьмой год».Со слов Джоли, долгосрочным решением проблемы беженцев гуманитарная помощь не является. Она считает, что для того, чтобы их страдания прекратились, необходимо принять «политическое решение» для конфликта в Сирии.Джоли отметила, что Иордания и другие соседствующие с Сирией страны, которые приняли за годы войны 5,5 млн переселенцев, нужно считать «примером для мира, которому не хватает солидарности с беженцами».Напомним, Анджелина Джоли кроме благотворительности известна множеством ролей в популярных американских фильмах, замужеством с Брэдом Питтом и участием в скандале с Харви Вайнштейном.