АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании
Лагерь сирийских беженцев в Иордании посетила актриса Анджелина Джоли. Она рассказала, как ей стало «тяжело на сердце» из-за войны в Сирии.
Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании


В лагере беженцев Заатари Джоли сообщила журналистам: «Тяжело на сердце вернуться в Иорданию и стать свидетелем травм и боли сирийских беженцев из-за войны, которая продолжается уже восьмой год».

Со слов Джоли, долгосрочным решением проблемы беженцев гуманитарная помощь не является. Она считает, что для того, чтобы их страдания прекратились, необходимо принять «политическое решение» для конфликта в Сирии.

Джоли отметила, что Иордания и другие соседствующие с Сирией страны, которые приняли за годы войны 5,5 млн переселенцев, нужно считать «примером для мира, которому не хватает солидарности с беженцами».

Напомним, Анджелина Джоли кроме благотворительности известна множеством ролей в популярных американских фильмах, замужеством с Брэдом Питтом и участием в скандале с Харви Вайнштейном.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Брак Полины Гагариной и Петра Кислова распался,
Уфологи: Чили является странной с самым высоким
Микробы помогут астронавтам переработать
Полицейский начальник продал дозу наркоманке ради
ПФР: Ежемесячные выплаты льготникам вырастут с
Анастасия Квитко сразила поклонников аппетитными
Просмотреть все новости