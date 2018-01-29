Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании
Лагерь сирийских беженцев в Иордании посетила актриса Анджелина Джоли. Она рассказала, как ей стало «тяжело на сердце» из-за войны в Сирии.
В лагере беженцев Заатари Джоли сообщила журналистам: «Тяжело на сердце вернуться в Иорданию и стать свидетелем травм и боли сирийских беженцев из-за войны, которая продолжается уже восьмой год».
Со слов Джоли, долгосрочным решением проблемы беженцев гуманитарная помощь не является. Она считает, что для того, чтобы их страдания прекратились, необходимо принять «политическое решение» для конфликта в Сирии.
Джоли отметила, что Иордания и другие соседствующие с Сирией страны, которые приняли за годы войны 5,5 млн переселенцев, нужно считать «примером для мира, которому не хватает солидарности с беженцами».
Напомним, Анджелина Джоли кроме благотворительности известна множеством ролей в популярных американских фильмах, замужеством с Брэдом Питтом и участием в скандале с Харви Вайнштейном.
В лагере беженцев Заатари Джоли сообщила журналистам: «Тяжело на сердце вернуться в Иорданию и стать свидетелем травм и боли сирийских беженцев из-за войны, которая продолжается уже восьмой год».
Со слов Джоли, долгосрочным решением проблемы беженцев гуманитарная помощь не является. Она считает, что для того, чтобы их страдания прекратились, необходимо принять «политическое решение» для конфликта в Сирии.
Джоли отметила, что Иордания и другие соседствующие с Сирией страны, которые приняли за годы войны 5,5 млн переселенцев, нужно считать «примером для мира, которому не хватает солидарности с беженцами».
Напомним, Анджелина Джоли кроме благотворительности известна множеством ролей в популярных американских фильмах, замужеством с Брэдом Питтом и участием в скандале с Харви Вайнштейном.