Беременная Ева Лонгория скучает по своим бывшим формам

Ева Лонгория в возрасте 42 лет ждет появления на свет своего первого ребенка. В период беременности актриса скучает по тем временам, когда ее фигура была стройной. Чтобы напомнить поклонникам о том периоде жизни, Лонгория опубликовала в своем аккаунте Instagram свою фотографию еще до беременности.Фолловеры стали утешать Еву в комментариях под постом. Многие из них приободряют ее тем, что после рождения малыша она без проблем быстро сможет вернуться к своим любимым формам.Отмечается, что толстеть Лонгория начала еще до того, как забеременела из-за гормонотерапии. Актриса давно хотела испытать радость материнства, но для этого в ее 42-летнем возрасте пришлось сделать искусственное оплодотворение.