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Беременная Ева Лонгория скучает по своим бывшим формам
Популярная актриса Ева Лонгория, которая должна родить весной первого ребенка, опубликовала в Instagram свое фото, сделанное до беременности. В то время она у нее была отличная фигура. Сейчас же Ева скучает по бывшим формам.
Беременная Ева Лонгория скучает по своим бывшим формам


Ева Лонгория в возрасте 42 лет ждет появления на свет своего первого ребенка. В период беременности актриса скучает по тем временам, когда ее фигура была стройной. Чтобы напомнить поклонникам о том периоде жизни, Лонгория опубликовала в своем аккаунте Instagram свою фотографию еще до беременности.

Фолловеры стали утешать Еву в комментариях под постом. Многие из них приободряют ее тем, что после рождения малыша она без проблем быстро сможет вернуться к своим любимым формам.

Отмечается, что толстеть Лонгория начала еще до того, как забеременела из-за гормонотерапии. Актриса давно хотела испытать радость материнства, но для этого в ее 42-летнем возрасте пришлось сделать искусственное оплодотворение.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:23
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