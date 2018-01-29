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Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему они развелись
Первый супруг Полины Гагариной Петр Кислов объяснил, почему они тогда расстались, опровергая слова Полины о разных характерах.
Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему они развелись


В 2017 году певица вышла замуж во второй раз. Ее мужем стал фотограф Дмитрий Исхаков. До этого брака Полина была замужем за Петром Кисловым, но недолго: через три года пара развелась. Как рассказывала артистка, причиной стали слишком разные характеры.

А вот ее бывший муж называет причиной развода совсем другое. По его словам, они были слишком похожими и хотели друг от друга одного и того же. Поэтому кто-то должен был уступать, а этого делать никто не хотел. Петр рассказал, что понимание того, что вместе им быть не следует, пара поняла через пару лет после свадьбы, но еще на протяжении года спасала свой брак как могла.

В настоящее время у бывших супругов замечательные отношения и подрастает общий сын Андрей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:08
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