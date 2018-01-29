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Папа римский рассказал, что каждый свой день начинает и заканчивает по-украински
Папа римский Франциск на встрече с украинской общиной в соборе Святой Софии в Риме рассказал, что начинает и заканчивает каждый свой день «по-украински».
Папа римский рассказал, что каждый свой день начинает и заканчивает по-украински


Понтифик Франциск во время посещения украинской греко-католической церкви в Риме поделился информацией о том, что перед сном каждый вечер целует, а каждое утро при пробуждении приветствует икону Пресвятой Богородицы. Эту святыню ему подарил Верховный Архиепископ Украины.

СМИ приводят слова папы римского: «И утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински».

Ранее стало известно, что понтифик признался в том, что иногда во время молитвы засыпает. Тогда он рассказал, что это для него «один из многих способов почувствовать себя ребенком на руках Бога и освятить его имя». Франциск также напомнил об одном из псалмов, в котором молящийся сравнивается с ребенком, засыпающим на руках отца.
Политика / Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:50
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