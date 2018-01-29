АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Диетолог раскрыла секрет резкого похудения Аллы Пугачевой
То, что Алла Пугачева очень похудела, помолодела и сменила имидж, заметили все. Вот только не все поняли причину такого кардинального похудания. Специалисты выдвинули свою догадку: резекция желудка.
Диетолог раскрыла секрет резкого похудения Аллы Пугачевой


Диетолог в программе «Ты не поверишь» высказала твердую уверенность в том, что Алла Борисовна могла удалить себе часть желудка – именно в этом и состоит ее стремительная потеря лишнего веса. А другой врач уверен, что Примадонне не рассказали о правилах поведения и питания после операции, поэтому она и сейчас продолжает худеть. Однако это несет опасность для здоровья и Пугачевой нужна профессиональная консультация.

Но в программе не прозвучало никаких фактов, доказывающих пережитую операцию. Сама же «фигурантка» никак не комментирует эти предположения.

Поклонники же тоже придерживаются мнения, что знаменитость могла сделать подобную операцию. И переживают за артистку, ведь с ее сердечными проблемами любая операция может быть опасной.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США самолет экстренно приземлился на оживленную
Брак Полины Гагариной и Петра Кислова распался,
Уфологи: Чили является странной с самым высоким
Микробы помогут астронавтам переработать
Полицейский начальник продал дозу наркоманке ради
ПФР: Ежемесячные выплаты льготникам вырастут с
Просмотреть все новости