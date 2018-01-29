Диетолог раскрыла секрет резкого похудения Аллы Пугачевой

Диетолог в программе «Ты не поверишь» высказала твердую уверенность в том, что Алла Борисовна могла удалить себе часть желудка – именно в этом и состоит ее стремительная потеря лишнего веса. А другой врач уверен, что Примадонне не рассказали о правилах поведения и питания после операции, поэтому она и сейчас продолжает худеть. Однако это несет опасность для здоровья и Пугачевой нужна профессиональная консультация.Но в программе не прозвучало никаких фактов, доказывающих пережитую операцию. Сама же «фигурантка» никак не комментирует эти предположения.Поклонники же тоже придерживаются мнения, что знаменитость могла сделать подобную операцию. И переживают за артистку, ведь с ее сердечными проблемами любая операция может быть опасной.