Чтобы получить $1 млн страховки мать отравила своих детей-инвалидов

18-летняя Эрин и 26-летний Джонатан были убиты ради выплаты страховых пособий своей матерью Мэри. Болезнь и смерть детей принесла женщине около миллиона долларов.Мать принуждала в течение долгого времени инвалидов Эрин и Джонатана принимать лекарство, приведшее в конечном счете их к гибели – сначала умерла дочь, а через пять лет вслед за ней отправился сын.В данное время горе-мать находится под арестом, ее обвинили в мошенничестве и в убийстве двух человек. Суда, который состоится 12 февраля, женщина будет дожидаться за решеткой.Крэбтри увлекалась реалити-шоу, ее страницы в соцсетях заполнены снимками танцовщицы Мэдди Зиглер и она была членом Общества любителей грызунов, которых около дюжины проживало у нее дома.