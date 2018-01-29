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Чтобы получить $1 млн страховки мать отравила своих детей-инвалидов
Мэри Крэбтри, жительница Австралии, которой исполнился 51 год, отравила сына и дочь, чтобы получить страховую выплату. Женщина заработала на смерти своих детей почти миллион долларов.
Чтобы получить $1 млн страховки мать отравила своих детей-инвалидов


18-летняя Эрин и 26-летний Джонатан были убиты ради выплаты страховых пособий своей матерью Мэри. Болезнь и смерть детей принесла женщине около миллиона долларов.

Мать принуждала в течение долгого времени инвалидов Эрин и Джонатана принимать лекарство, приведшее в конечном счете их к гибели – сначала умерла дочь, а через пять лет вслед за ней отправился сын.

В данное время горе-мать находится под арестом, ее обвинили в мошенничестве и в убийстве двух человек. Суда, который состоится 12 февраля, женщина будет дожидаться за решеткой.

Крэбтри увлекалась реалити-шоу, ее страницы в соцсетях заполнены снимками танцовщицы Мэдди Зиглер и она была членом Общества любителей грызунов, которых около дюжины проживало у нее дома.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:30
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