Еще один прямой авиарейс связал Петербург с Китаем

Уже успешно запустили первый плановый рейс, состоявшийся 26 января. Организаторы угостили пассажиров печеньем с традиционными предсказаниями, и провели фотосессии с пандами.Теперь петербуржцы смогут попасть из Пулково прямо в гости к гостеприимным бамбуковым медведям, проживающим в Чэнду, входящим в состав пяти наиболее густонаселенных городов Китая. Город считается крупным деловым, промышленным и культурным центром. Большой спрос данного направления у туристов вызван возможностью посетить всемирно известный естественный природный заповедник, где обитают большие панды. Многие туристы приезжают в эти интересные места, чтобы получить возможность проследить за милыми и очень редкими зверушками.