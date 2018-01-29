Еще один прямой авиарейс связал Петербург с Китаем
Северную столицу соединил прямой авиарейс с китайским городом Чэнду, провинция Сычуань. Выполнять перелеты из Поднебесной будет авиакомпания SichuanAirlines, воспользоваться услугами которой можно будет два раза в неделю. Сообщают «Молодежные новости».
Уже успешно запустили первый плановый рейс, состоявшийся 26 января. Организаторы угостили пассажиров печеньем с традиционными предсказаниями, и провели фотосессии с пандами.
Теперь петербуржцы смогут попасть из Пулково прямо в гости к гостеприимным бамбуковым медведям, проживающим в Чэнду, входящим в состав пяти наиболее густонаселенных городов Китая. Город считается крупным деловым, промышленным и культурным центром. Большой спрос данного направления у туристов вызван возможностью посетить всемирно известный естественный природный заповедник, где обитают большие панды. Многие туристы приезжают в эти интересные места, чтобы получить возможность проследить за милыми и очень редкими зверушками.
Уже успешно запустили первый плановый рейс, состоявшийся 26 января. Организаторы угостили пассажиров печеньем с традиционными предсказаниями, и провели фотосессии с пандами.
Теперь петербуржцы смогут попасть из Пулково прямо в гости к гостеприимным бамбуковым медведям, проживающим в Чэнду, входящим в состав пяти наиболее густонаселенных городов Китая. Город считается крупным деловым, промышленным и культурным центром. Большой спрос данного направления у туристов вызван возможностью посетить всемирно известный естественный природный заповедник, где обитают большие панды. Многие туристы приезжают в эти интересные места, чтобы получить возможность проследить за милыми и очень редкими зверушками.
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Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:45