Кети Топурия и рэпер Гуф выложили почти совместные фото с Таиланда





Гуф и Кети продолжают называть себя друзьями и опровергают слухи об их романе и о том, что они вместе отдыхают в Таиланде. Однако теперь их фанаты уже не сомневаются: между ними есть романтические отношения.Мало того, что молодых людей видели вместе на регистрации на один и тот же рейс, так они еще и фото делают с одинаковым фоном природы. Так, в воскресенье они почти минута в минуту опубликовали те самые интригующие снимки с разных ракурсов, сложив которые, можно получить их общую фотографию. А Кети даже подписала его как «Puzzle».Вообще же фанаты давно подозревают пару в том, что они живут вместе, но и Гуф и Кети продолжают дразнить поклонников, постоянно намекая на отношения.