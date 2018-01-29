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Кети Топурия и рэпер Гуф выложили почти совместные фото с Таиланда
Кети Топурия и Гуф, в миру Алексей Долматов, в своих аккаунтах выложили интригующие фото из Таиланда, продолжая дразнить фанатов. Кадры сделаны так, что, представив их рядом, на «общем» фото получилась бы пара Гуф-Топурия в Таиланде.
Кети Топурия и рэпер Гуф выложили почти совместные фото с Таиланда
Кети Топурия и рэпер Гуф выложили почти совместные фото с Таиланда


Гуф и Кети продолжают называть себя друзьями и опровергают слухи об их романе и о том, что они вместе отдыхают в Таиланде. Однако теперь их фанаты уже не сомневаются: между ними есть романтические отношения.

Мало того, что молодых людей видели вместе на регистрации на один и тот же рейс, так они еще и фото делают с одинаковым фоном природы. Так, в воскресенье они почти минута в минуту опубликовали те самые интригующие снимки с разных ракурсов, сложив которые, можно получить их общую фотографию. А Кети даже подписала его как «Puzzle».

Вообще же фанаты давно подозревают пару в том, что они живут вместе, но и Гуф и Кети продолжают дразнить поклонников, постоянно намекая на отношения.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 06:15
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