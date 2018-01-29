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В штабе АТО Украины заявляют о затишье на территории Донбасса
Сегодня представители штаба Антитеррористической операции Украины сообщили о том, что на территории Донбасса, где непосредственно ведутся военные действия, соблюдается режим перемирия. Таким образом, тишина наблюдается по всей линия столкновения украинских силовиков и сил ополчения.

В штабе АТО Украины заявляют о затишье на территории Донбасса


Так на официальной странице АТО в социальной сети Facebook было опубликовано сообщение, в котором представители украинского штаба заявили о соблюдении минских договоренностей с их стороны. Также они отметили, что в их сторону никто не открывал огонь.

Помимо этого в штабе АТО рассказали, что украинские военные, которые относятся к первой линии обороны, находятся на своих позициях и ведут круглосуточное наблюдение своей территории. Таким образом, как отметили силовики, ситуация находится под их контролем. Параллельно идет укрепление боевых позиций украинской армии.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50
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