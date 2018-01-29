GTA V стала доступна для портативного девайса GPD Win 2

Таким образом, разработчики GPD Technology анонсировали выход популярной игры GTA V, которую оптимизировали для этой аппаратной платформы.Стоит отметить, что GPD Win 2 работает на основе процессора Intel Core m3-7Y30. Устройство дополняется восемью гигабайтами оперативной памяти, а за хранение данных отвечает твердотельный накопитель типа SSD с размером памяти 128 гигабайт. Диагональ дисплея составляет 6 дюймов. В качестве программной среды выбрана операционная система Windows 10, хотя на девайс можно устанавливать и другие версии ОС от американской компании Microsoft.