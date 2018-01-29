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GTA V стала доступна для портативного девайса GPD Win 2
Представители китайской технологической компании GPD Technology разработали и выпустили на рынок игровую консоль GPD Win 2. Новинка позволяет с удобством играть в любимые игры в любом месте.

GTA V стала доступна для портативного девайса GPD Win 2


Таким образом, разработчики GPD Technology анонсировали выход популярной игры GTA V, которую оптимизировали для этой аппаратной платформы.

Стоит отметить, что GPD Win 2 работает на основе процессора Intel Core m3-7Y30. Устройство дополняется восемью гигабайтами оперативной памяти, а за хранение данных отвечает твердотельный накопитель типа SSD с размером памяти 128 гигабайт. Диагональ дисплея составляет 6 дюймов. В качестве программной среды выбрана операционная система Windows 10, хотя на девайс можно устанавливать и другие версии ОС от американской компании Microsoft.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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