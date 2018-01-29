Россия продолжит поставки РД-180 в США

Представитель ведомства утверждает, что российское государство старается выполнять все договоренности, которые были учтены при подписании соглашений с другими странами, поэтому он считает, что останавливать поставки РД-180 в США нет смысла.Стоит отметить, что ранее представители Пентагона обсуждали возможность отказа от российских ракетных двигателей к следующему году по причине политических разногласий, которые сегодня имеют место в отношениях между Россией и США. Тем не менее, продолжение поставок РД-180 также полностью не исключалось, но только в том случае, если американские специалисты не смогут найти достойную замену этим силовым установкам.