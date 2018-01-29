Россия продолжит поставки РД-180 в США
Как сказал Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации, Россия не прекратит поставки своих ракетных двигателей РД-180 в США.
Представитель ведомства утверждает, что российское государство старается выполнять все договоренности, которые были учтены при подписании соглашений с другими странами, поэтому он считает, что останавливать поставки РД-180 в США нет смысла.
Стоит отметить, что ранее представители Пентагона обсуждали возможность отказа от российских ракетных двигателей к следующему году по причине политических разногласий, которые сегодня имеют место в отношениях между Россией и США. Тем не менее, продолжение поставок РД-180 также полностью не исключалось, но только в том случае, если американские специалисты не смогут найти достойную замену этим силовым установкам.
Представитель ведомства утверждает, что российское государство старается выполнять все договоренности, которые были учтены при подписании соглашений с другими странами, поэтому он считает, что останавливать поставки РД-180 в США нет смысла.
Стоит отметить, что ранее представители Пентагона обсуждали возможность отказа от российских ракетных двигателей к следующему году по причине политических разногласий, которые сегодня имеют место в отношениях между Россией и США. Тем не менее, продолжение поставок РД-180 также полностью не исключалось, но только в том случае, если американские специалисты не смогут найти достойную замену этим силовым установкам.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:30