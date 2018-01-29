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Датские ученые связывают рак с особым ферментом
В журнале Journal of Biological Chemistry появилась статья ученых из Копенгагенского университета, которые считают, что развитие рака связано с ферментом GalNAc-T6 в толстой кишке человека.

Датские ученые связывают рак с особым ферментом


Так специалисты считают, что GalNAc-T6 отсутствует в здоровых тканях, а вот в раковых клетках он есть. Таким образом, фермент запускает процесс присоединения сахара к определенным белкам и вызывает их слипание. Далее эти клетки функционировать как раковые.

Один из участников исследования Ганс Вандалл рассказал, что при удалении GalNAc-T6 ткани становятся совсем другими. Путем наблюдений ученые пришли к выводу, что этот компонент способен вызывать онкологию у людей путем гликолизирования.

В будущем эксперты собираются понять, каким образом молекулы сахара присоединяются к белку, а также то, что вызывает раковую трансформацию клетки.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00
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