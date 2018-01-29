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Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на зимних тестах‍
Шведская автомобильная компания Volvo занялась дорожными испытаниями новейшей модификации Volvo V60, который умышленно скрыли в плотный защитный камуфляж, скрывающий изменения кузова автомобиля. Однако эксперты все же смогли отличить ряд улучшений от предшествующей модификации.

Уже к марту нынешнего года запланирована презентация V60 в рамках выставки в Женеве, тогда как приобрести долгожданный автомобиль можно будет лишь ближе к концу нынешнего года. Первоначально производитель заинтересован в старте продаж на европейском рынке и лишь позже поставки продолжат в остальных странах. Примечательно, показанный универсал позиционируют как модель 2019 года, тогда как основными конкурентами в своем сегменте окажутся немецкие версии BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class, также пользующиеся повышенным интересом у требовательных автолюбителей.

Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на зимних тестах&#8205;


Ряд источников продолжают утверждать, что под капотом установка гибридный агрегат, заключающийся в работе электродвигателя и бензинового мотора. Ориентировочная мощность модели составит порядка 400 л.с., однако никаких подтверждений данному слуху до сих пор нет. Вполне возможно, что в дальнейшем в продаже также покажут и дизельную версию, которая может оказаться не менее востребованной у огромного количества покупателей по всему миру.
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Добавил: maxran Сегодня, 00:00
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