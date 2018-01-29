Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на зимних тестах‍

Уже к марту нынешнего года запланирована презентация V60 в рамках выставки в Женеве, тогда как приобрести долгожданный автомобиль можно будет лишь ближе к концу нынешнего года. Первоначально производитель заинтересован в старте продаж на европейском рынке и лишь позже поставки продолжат в остальных странах. Примечательно, показанный универсал позиционируют как модель 2019 года, тогда как основными конкурентами в своем сегменте окажутся немецкие версии BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class, также пользующиеся повышенным интересом у требовательных автолюбителей.Ряд источников продолжают утверждать, что под капотом установка гибридный агрегат, заключающийся в работе электродвигателя и бензинового мотора. Ориентировочная мощность модели составит порядка 400 л.с., однако никаких подтверждений данному слуху до сих пор нет. Вполне возможно, что в дальнейшем в продаже также покажут и дизельную версию, которая может оказаться не менее востребованной у огромного количества покупателей по всему миру.