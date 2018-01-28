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Jeep привезет в Россию четыре новых автомобиля‍
Сегодня стало известно, что автомобильный бренд Jeep представит в России в нынешнем году четыре новых моделей. Такие данные озвучил представитель компании Fiat Chrysler Automobiles в ходе общения с прессой.

Более того, уже с весны 2018 года россиянам предложат приобрести новую модификацию популярного внедорожника Jeep Wrangler, который получил множество приятных обновлений. Уже к лету поклонники марки смогут опробовать новейшую версию Cherokee, а также «заряженную» модификацию Grand Cherokee Trackhawk, под капотом которой разместился 707-сильный двигатель. Что касается первый новинки, до здесь предложат комплектацию с 2 литрами и мощность 272 л.с. Однако в продаже у официальных дилеров также появятся версии с 285-силами.

Jeep привезет в Россию четыре новых автомобиля&#8205;


Вместе с тем, производитель также заинтересован в поставках на российский рынок более доступной версии внедорожника, который смогут приобрести поклонники марки. В частности, речь идет о модели в комплектации Compass, которая включает 2,4-литровый бензиновый двигатель с мощность 150 л.с. Не исключено, что такое решение руководства компании приведет к постепенному росту количества продаж автомобилей на российском рынке.
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Добавил: maxran Вчера, 23:50
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