В Сети показали видео с заездов Jeep Grand Cherokee Trackhawk и McLaren 570S

Несмотря на то, что данные модели не входят в единый класс, однако владельцев автомобилей этот факт нисколько не смутил, а только лишь повысил интерес к тому, чтобы гонка состоялась. Под капотом установлены довольно отличные друг от друга силовые агрегата, тогда как мероприятие все же состоялось и пришлось по вкусу миллионам зрителей. Примечательно, обе версии автомобилей использовались в стандартным модификациях без каких-либо сторонних доработок. Что касается внедорожника, то под его капотом установлен двигатель мощностью 707 л.с., и при таких параметрах разогнаться до 100 км в час можно всего за 3,5 секунд.В отношении спорткара не составит труда выявит наличие 3,8-литрового бензинового двигателя с мощностью 570 л.с. Данные параметры позволили добиться скорости 100 км в час всего за 3,1 секунды. Каждый пользователь может ознакомиться с увлекательным видео на канале Hennessey Performance, где и опубликовали столь необычный заезд.