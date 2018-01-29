У основателя группы «А-Студио» нашли секретное VIP-казино
В Москве сотрудниками ФСБ было найдено секретное VIP-казино у основателя группы «А-Студио» Байгали Серкебаева.
Фигурантом подсудного дела стал Байгали Серкебаев, основатель группы «А-Студио». Стало известно, что в Москве сотрудники ФСБ нашли его подпольное VIP-казино.
В ходе проведения проверки на улице Тверской в помещении ресторана «Emporio», который принадлежит Байгали Серкебаеву, сотрудники ФСБ обнаружили потайную дверь с надписью «Служебный вход», заглянув за которую, выявили казино.
Данная информация стала известна СМИ после того, как сотрудники правоохранительных органов вынесли из помещения фишки, карты, игорный стол и машинку для смешивания карт.
По данному факту проводится проверка.
«Я не могу передать, что я чувствую сейчас», - такими словами Байгали прокомментировал сообщение о том, что изъяли атрибуты казино.
Фигурантом подсудного дела стал Байгали Серкебаев, основатель группы «А-Студио». Стало известно, что в Москве сотрудники ФСБ нашли его подпольное VIP-казино.
В ходе проведения проверки на улице Тверской в помещении ресторана «Emporio», который принадлежит Байгали Серкебаеву, сотрудники ФСБ обнаружили потайную дверь с надписью «Служебный вход», заглянув за которую, выявили казино.
Данная информация стала известна СМИ после того, как сотрудники правоохранительных органов вынесли из помещения фишки, карты, игорный стол и машинку для смешивания карт.
По данному факту проводится проверка.
«Я не могу передать, что я чувствую сейчас», - такими словами Байгали прокомментировал сообщение о том, что изъяли атрибуты казино.