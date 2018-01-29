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У основателя группы «А-Студио» нашли секретное VIP-казино
В Москве сотрудниками ФСБ было найдено секретное VIP-казино у основателя группы «А-Студио» Байгали Серкебаева.
У основателя группы «А-Студио» нашли секретное VIP-казино


Фигурантом подсудного дела стал Байгали Серкебаев, основатель группы «А-Студио». Стало известно, что в Москве сотрудники ФСБ нашли его подпольное VIP-казино.

В ходе проведения проверки на улице Тверской в помещении ресторана «Emporio», который принадлежит Байгали Серкебаеву, сотрудники ФСБ обнаружили потайную дверь с надписью «Служебный вход», заглянув за которую, выявили казино.

Данная информация стала известна СМИ после того, как сотрудники правоохранительных органов вынесли из помещения фишки, карты, игорный стол и машинку для смешивания карт.

По данному факту проводится проверка.

«Я не могу передать, что я чувствую сейчас», - такими словами Байгали прокомментировал сообщение о том, что изъяли атрибуты казино.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:20
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